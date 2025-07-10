Беллью назвал боксера, который имеет шанс победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Усик – лучший супертяжеловес в мире. Он, пожалуй, лучший супертяжеловес нашей эпохи, в этом уже нет никаких сомнений. Он удивителен в том, что делает. Дюбуа был невероятен в последних боях. Я несколько раз списывал его со счетов, и он вернулся, чтобы доказать мне обратное. Ему нужно дать шанс, и у него есть шанс против Усика, но Александр явный фаворит.

Дюбуа сейчас находится на таком этапе своей карьеры, когда преодолел трудности, и он наиболее уверен в себе, чем когда-либо», — сказал Беллью.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua