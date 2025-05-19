Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Аллен

Известный британский боксер Дэвид Аллен поделился планами на будущее.

«Я амбициозный парень, но надо будет реалистом. Понимаете, о чем я? Бой с Усиком или Дюбуа? Да нет, надо быть реалистом. Я хочу выиграть титул чемпиона Великобритании. Я хочу бороться именно за этот титул, вот и вся амбиция», – сказал Алллен.

17 мая на арене «Copper Box Arena» в Лондоне (Англия) состоялся вечер бокса от известного британского промоутера Эдди Хирна.

В реванше встретились два британских боксера, выступающих в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – Джонни Фишер (13-0, 11 КО) и Дэвид Аллен (23-7-2, 18 КО). Неожиданно победу нокаутом одержал Аллен.

sport.ua