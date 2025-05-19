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Футбол

Манчестер Сити – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Манчестер Сити – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • Права на ошибку у "Манчестер Сити" нет. Они должны выигрывать, если хотят в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. "Борнмут" в текущем розыгрыше АПЛ уже выигрывал у подопечных Гвардиолы. Поэтому легко "горожанам" не будет, несмотря на домашний статус поединка. В последних девяти подряд матчах на "Этихаде" против "вишенок" "горожане" победили. Как же будет в этот раз?

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • Посмотреть матч можно будет на телеканале Setanta Sports. Он доступен на OTT-платформе MEGOGO. Начало – 20 мая в 22:00.

    Манчестер Сити – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Английская Премьер-лига, 37 тур

    "Этихад" (Манчестер)

    Трансляция матча

    Манчестер Сити – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Манчестер Сити – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Манчестер Сити – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Манчестер Сити – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляція матчу Манчестер Сіті – Борнмут Смотреть трансляцию

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    www.ua-football.com

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