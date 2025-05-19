Манчестер Сити – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Права на ошибку у "Манчестер Сити" нет. Они должны выигрывать, если хотят в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. "Борнмут" в текущем розыгрыше АПЛ уже выигрывал у подопечных Гвардиолы. Поэтому легко "горожанам" не будет, несмотря на домашний статус поединка. В последних девяти подряд матчах на "Этихаде" против "вишенок" "горожане" победили. Как же будет в этот раз?

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Посмотреть матч можно будет на телеканале Setanta Sports. Он доступен на OTT-платформе MEGOGO. Начало – 20 мая в 22:00.

1.52 4.65 5.90 Узнать больше

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Английская Премьер-лига, 37 тур

"Этихад" (Манчестер)

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу Манчестер Сіті – Борнмут Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

www.ua-football.com