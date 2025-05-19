Рим. Лидеры парного рейтинга стали чемпионами “Мастерса”, отыграв матчбол на решающем супер-тай-брейке

На турнире АТР 1000 в Риме состоялся финальный поединок в парном разряде



Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • €9,645,265

Сетка турнира: парный разряд

Сальвадорец Марсело Аревало и хорват Мате Павич завоевали титул на “Мастерсе” в Риме, победив в финале французский дуэт Садио Думбия/Фабьен Ребуль – 6:4, 6:7(6), 13-11.

Лидеры посева Аревало/Павич, которые в прошлом году уступили в финале этих соревнований, отыграли матчбол при счете 9-10 на чемпионском тай-брейке. Аревало и Павич, которые в этом сезоне также выиграли титулы на турнирах АТР 1000 в Индиан-Уэллс и Майами, имеют теперь 30 побед при 7 поражениях в 2025 году.

Путь к титулу:

R1: Джулиан Кэш/Лукас Миедлер (Великабритания/Австрия) 6:1, 6:4

R2: Сандер Жилле/Лукаш Зелинский (Бельгия/Польша) 7:5, 4:6, 10-2

QF: Кристиан Харрисон/Эван Кинг (США, 7) 7:5, 6:4

SF: Джо Солсбери/Нил Скупски (Великобритания) 7:6(2), 6:1

FR: Садио Думбия/Фабьен Ребуль (Франция) 6:4, 6:7(6), 13-11

Марсело Аревало и Мате Павич теперь имеют 7 общих титулов, включая 4 “Мастерса”. Мате Павич завоевал свой 42-й титул в парном разряде, из которых 8 – АТР 1000. Аревало имеет 16 парных титулов, включая 5 АТР 1000. Теннисисты продолжат возглавлять парный рейтинг АТР, опережая ближайших преследователей более чем на 2000 очков.



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