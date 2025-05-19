Заявление бен Сулайема в связи с оскорблениями в соцсетях

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем опубликовал заявление в связи с оскорблениями в адрес Юки Цуноды, которым тот подвергся в социальных сетях со стороны болельщиков Франко Колапинто.

Японский гонщик Red Bull Racing обратился к руководству Формулы 1 с просьбой принять меры, а поводом для атак на него стал небольшой инцидент во время первой пятничной тренировки в Имоле, когда Колапинто помешал Цуноде на трассе, после чего тот справедливо возмутился.

Аргентинец, ныне выступающий за Alpine F1, был в курсе происходящего и публично призвал своих болельщиков вести себя сдержанно и уважительно.

Разумеется, президент FIA в своём заявлении, распространённом через социальные сети, подчеркнул, что никто из гонщиков не должен подвергаться подобным оскорблениям.

«В основе автоспорта – соревнование, страсть и целеустремлённость, и когда гонщики выезжают на трассу, они всегда представляют эти ценности. Страсть и восхищение, которые вызывает наш спорт, должны всех нас объединять, и дело никогда не должно доходить до оскорблений или ненависти.

Я всецело поддерживаю Юки Цуноду и Франко Колапинто и благодарю их за то, что они открыто выступили против нарастающей проблемы, связанной с подобного рода оскорблениями в социальных сетях.

Никто не должен подвергаться угрозам, ненависти или дискриминации. В нашем сообществе не должно быть места оскорблениями и неприязни. Через общую кампанию, направленную против оскорблений в социальных сетях, мы принимаем решительные меры – привлекаем внимание к этой проблеме, обеспечиваем поддержку и призываем к переменам.

Мы намерены защищать покой и благополучие всех в нашем спорте и общими усилиями сможем создать более безопасную и уважительную среду».

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