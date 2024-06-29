Формула E: Да Кошта одержал третью победу в сезоне

За два этапа до окончания сезона Формулы E, каждый из которых сдвоенный, только три гонщика сохраняли реальные шансы на титул. В чемпионате мира по гонкам на электромобилях лидировал Ник Кэссиди, выступающий за Jaguar, на 25 очков от него отставал Паскаль Верляйн, пилот заводской команды Porsche, а третью позицию занимал Митч Эванс, напарник и соотечественник Кэссиди, но у него было ещё на 7 очков меньше.

В теории до сегодняшнего дня какие-то шансы были и у Оливера Роулэнда, но британский гонщик Nissan приболел и на этапе в Портленде стартовать не смог. Его заменил Чао Коллетт.

Когда гонки Формулы E проходят на стационарных автодромах, это всегда привносит свою специфику, ведь эти машины прежде всего создавались для узких извилистых городских трасс. Этап в штате Орегон на Portland International Raceway проводится уже второй год, и в 2023-м он прошёл довольно интересно. Первая гонка американского уик-энда не разочаровала и сейчас.

Круг в Портленде составляет 3190 м, на нём есть и довольно длинные прямые, и 12 поворотов разной конфигурации. Квалификацию выиграл Митч Эванс, после чего признал, что на этой трассе поул мало что значит, разве что даёт 3 дополнительных очка, а в его положении важно именно это. Перед стартом новозеландский гонщик Jaguar заявил, что сегодняшняя гонка скорее всего будет носить «диковатый» характер, и надо быть готовым ко всему. Его слова оказались пророческими.

В первом ряду рядом с Jaguar Эванса стоял McLaren Джейка Хьюза, и британец прикидывал, что в отличие от обладателя поула ему нечего терять, ведь в личном зачёте он занимает только 10-е место и не претендует на титул, поэтому может действовать куда менее осторожно и может себе позволить рисковать.

При этом Паскаль Верляйн по итогам квалификации стартовал с 8-й позиции, а другой гонщик Porsche, Антониу Феликс да Кошта – с 4-й и не скрывал, что его главная задача помогать напарнику в борьбе за титул.

Лидирующий в чемпионате Ник Кэссиди начинал субботнюю гонку вообще десятым, но, как ни парадоксально, в тактическом плане его задача была легче, чем у Эванса, поскольку широкая трасса в Портленде позволяет обгонять без особых сложностей, тем более если у тебя хорошая машина. А у Jaguar хорошая машина, ведь не случайно эта команда уверенно лидирует в командном зачёте.

Митч хорошо тронулся с места, однако уже через пару поворотов его опередил Джейк Хьюз, хотя создать отрыв гонщику McLaren не удалось. Третью позицию занимал Робин Фряйнс, но их всех вскоре опередил Норман Нато, гонщик Andretti.

Через пять кругов, когда многие гонщики уже один раз воспользовались режимом повышенной мощности Attack Mode, картина в лидирующей группе несколько изменилась, в том числе из-за вылета Хьюза. Со стороны казалось, что он просто не удержал машину на трассе, оказался на обочине, после чего откатился в самый конец пелотона, а затем вообще вернулся в боксы с проколотым задним левым колесом.

Нато какое-то время продолжал лидировать, но его опередил Фряйнс, однако был в лидерах недолго, потому как многие во второй раз активировали Attack Mode, и вперёд вышел Джейк Деннис, действующий чемпион мира, выступающий за Andretti.

Эванс какое-то время держался в первой пятёрке, затем решил, что пора прибавить, и к 10-у кругу вернулся в лидеры. Впрочем, было понятно, что все эти многочисленные перестановки, напоминавшие чехарду, носили исключительно тактический характер, ведь тот, кто едет впереди, тратит больше энергии – хотя бы потому, что первым таранит воздух. Важно, кто первым пересечёт линию финиша, но до этого было ещё далеко.

К 12-у кругу в лидеры пробился Ник Кэссиди, но его дружно атаковали Деннис и Фряйнс – трасса позволяла ехать четырём машинам в ряд. Через круг Ник ехал уже шестым, а в лидеры вернулся Эванс, следом за которым какое-то время держался Сэм Бёрд, напарник неудачника Хьюза.

Комментаторы были не в состоянии уследить за сменой лидеров и уже говорили, что лидировать может кто угодно и победить может любой из участников гонки. Разумеется, кроме Хьюза, который ехал последним после незапланированного визита в боксы.

За 10 кругов до финиша стало понятно, что шансов на победу лишился и Митч Эванс, потому что стюарды признали его виновником вылета Хьюза, и новозеландцу назначили 5-секундный штраф.

На этой стадии гонки лидировал Жан-Эрик Вернь, гонщик DS Penske, но уже через круг в лидеры вновь вышел Ник Кэссиди, за которым держался Антониу Феликс да Кошта, третьим ехал Фряйнс, а Эванс пока был четвёртым, но вскоре опередил Робина и вернулся в первую тройку.

На 21-м круге да Кошта было опередил Кэссиди, но тот почти сразу успешно контратаковал. Финиш близился, тактические игры заканчивались, начиналась решающая стадия гонки.

На 24-м круге Эванс прибавил и опередил португальца, поднявшись на 2-ю позицию. Было похоже, что в Jaguar намерены разыграть нехитрую комбинацию, при которой Митч будет помогать напарнику выиграть гонку, ведь он всё равно оштрафован, а так хотя бы прикроет тылы Кэссиди. А в том, что Эванс умеет защищаться, сомневаться не приходится.

Но тут произошла неожиданность: Кэссиди допустил редкую ошибку, непростительную для лидера чемпионата. Он не удержал машину на трассе в 11-м повороте, его Jaguar развернуло, и он потерял много позиций. В расположении британской команды все просто схватились за головы!

Поскольку это произошло за круг до финиша, то первым клетчатый флаг увидел Митч Эванс, но из-за штрафа его отодвинули на 8-е место. А победа досталась Антониу Феликсу да Коште, который был чрезвычайно доволен тем, что выиграл свою третью гонку в этом сезоне, пусть и таким образом.

Второе место занял Робин Фряйнс, третье – Жан-Эрик Вернь. Паскаль Верляйн финишировал только 10-м, поэтому отставание от лидера чемпионата, Ника Кэссиди, он сократил всего на одно очко.

Разумеется, больше всего были расстроены гонщики Jaguar, ведь один из них упустил верную победу, причём по собственной оплошности, а второму стало сложнее догнать напарника и Верляйна в борьбе за титул. Но в воскресенье пройдёт ещё одна гонка, и она внесёт свои коррективы в расстановку сил.

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