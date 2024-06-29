«Он давил на Усика». Джошуа похвалил Дюбуа за бой с украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Звездный британский хевивейтер Энтони Джошуа вспомнил поединок Усик – Дюбуа, который состоялся в 2023 году.

«Дюбуа показал великолепное выступление против одного из лучших боксеров поколения. Он хорошо показал себя в этом поединке и давил на Усика. Александр – очень хороший соперник.

Да, у Даниэля были проблемы с левшой, ведь он не мог включить джеб, а это его сильная сторона, а также не смог должным образом работать правой рукой, потому что левши отходят дальше, у них другая стойка. Даниэль не смог применить свою главную силу, поэтому немного мучился», – сказал Джошуа.

Дюбуа в 2023 году проиграл Усику нокаутом в девятом раунде. В пятом раунде боя Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

Ранее Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023 году.

sport.ua