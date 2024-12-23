ВИДЕО. «Прекрасная победа». Усик обратился к болельщикам из самолета

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23–0, 14 КО) опубликовал видео из самолета – похоже, боксер покинул Саудовскую Аравию после своего поединка с Тайсоном Фьюри (34–2–1, 24 КО).

Украинец записал видеообращение к болельщикам и поблагодарил их за поддержку в последнем бою. Усик сначала на украинском, а позже на английском языке обратился к фанатам:

«Дорогие друзья, всем хорошего дня. Это прекрасная победа, хочу поблагодарить всех за поддержку. Слава Богу. Спасибо за молитвы. Слава Украине», – сказал Александр.

Ранее сообщалось, что Турки Аль-Шейх прокомментировал поединок украинского чемпиона в Эр-Рияде.

sport.ua