Вроцлав (М15). Маштаков второй раз в сезоне стал чемпионом турнира ITF в парном разряде

Украинский теннисист Никита Маштаков стал чемпионом парного турнира ITF M15 в Польше

В финальном поединке украинец и его напарник Роберт Стромбахс из Германии, получившие четвертый номер посева, обыграли третью сеяную пару турнира поляков Шимона Валькова и Кацпера Жука — 7:6(5), 7:5. Украинско-немецкая пара один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку, проиграла три гейма на своей подаче и сделала четыре брейка.

Путь к титулу:

R1: Степан Баум/Якуб Новак (Чехия) 7:6(3), 6:3

QF: Адам Бажурко/Павел Ющак (Польша) 6:2, 7:6(0)

SF: Артюр Бонно/Каспар Шютце (Франция/Германия, ALT) 6:1, 7:5

FR: Шимон Вальков/Кацпер Жук (Польша, 3) 7:6(5), 7:5

25-летний Никита Маштаков третий раз в этом году сыграл в финале турнира ITF и завоевал второй титул. Всего в карьере украинца это был шестой финальный матч и третий парный титул ITF.

Выступление во Вроцлаве принесло украинскому теннисисту 465 долларов призовых и 15 рейтинговых очков.

btu.org.ua