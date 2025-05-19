Страсбург. Сестры Киченок потерпели поражение в первом матче парной сетки

Украинские теннисистки выбыли из борьбы на турнире WTA 500 во Франции



Страсбург, Франция • 18-24 мая • грунт • $1,064,510

Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Людмила Киченок и Надежда Киченок, посеянные под третьим номером, в стартовом матче уступили дуэту Мари Бузкова/Александра Панова (Чехия/-) со счетом 3:6, 1:6.

Украинки сыграли шестой совместный матч в этом году и проиграли во второй раз. В феврале сестры Киченок дошли до финала на турнире WTA 500 в Линце, а в апреле одержали победу за сборную в противостоянии с Польшей в Кубке Билли Джин Кинг.



Фото: Getty Images.

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