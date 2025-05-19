ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите

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Состоялся предпоследний игровой день группового этапа чемпионата мира по хоккею.

В группе A сборная Канады встретилась с первым топ-соперником – Финляндией. Основное время и овертайм завершились вничью 1:1, а в серии буллитов сильнее были хоккеисты Финляндии. Канадцы потерпели первое поражение на турнире.

Перед последним матчем Швеция с 18 очками опережает Канаду (16) и Финляндию (13). Во вторник Швеция и Канада сыграют за победу в группе.

В группе B идет активная борьба за выживание, а Норвегия обыграла Венгрию 1:0, набрала 4 пункта и гарантировала себе место в элите.

Венгрия и Казахстан имеют по три очка, но у венгров преимущество по личной встрече. Однако во вторник Казахстан еще сыграет против Швейцарии, и один пункт оставит команду в элите. В случае поражения в основное время Казахстан вылетит в Дивизион 1A.

Ранее из группы A в Дивизион 1A к сборной Украины вылетела команда Франции.

Чемпионат мира по хоккею

Группа A

Канада – Финляндия 1:2 (по буллитам)

Шайбы: 37:57 О'Райлли (Добсон) – 1:0, 47:01 Пуйстола (Матинпало, Бьйорнинен) – 1:1

Вратари: Флери – Сарос

Группа B

Венгрия – Норвегия 0:1

Шайбы: 06:28 Стен (Найгард) – 0:1

Вратари: Балиж – Норманн

ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине

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