ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите

Состоялся предпоследний игровой день группового этапа чемпионата мира по хоккею.
В группе A сборная Канады встретилась с первым топ-соперником – Финляндией. Основное время и овертайм завершились вничью 1:1, а в серии буллитов сильнее были хоккеисты Финляндии. Канадцы потерпели первое поражение на турнире.
Перед последним матчем Швеция с 18 очками опережает Канаду (16) и Финляндию (13). Во вторник Швеция и Канада сыграют за победу в группе.
В группе B идет активная борьба за выживание, а Норвегия обыграла Венгрию 1:0, набрала 4 пункта и гарантировала себе место в элите.
Венгрия и Казахстан имеют по три очка, но у венгров преимущество по личной встрече. Однако во вторник Казахстан еще сыграет против Швейцарии, и один пункт оставит команду в элите. В случае поражения в основное время Казахстан вылетит в Дивизион 1A.
Ранее из группы A в Дивизион 1A к сборной Украины вылетела команда Франции.
Чемпионат мира по хоккею
Группа A
Канада – Финляндия 1:2 (по буллитам)
Шайбы: 37:57 О'Райлли (Добсон) – 1:0, 47:01 Пуйстола (Матинпало, Бьйорнинен) – 1:1
Вратари: Флери – Сарос
Группа B
Венгрия – Норвегия 0:1
Шайбы: 06:28 Стен (Найгард) – 0:1
Вратари: Балиж – Норманн
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
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