В Ferrari поздравили Льюиса Хэмилтона с 40-летием!

Сегодня Льюису Хэмилтону, одному из наиболее успешных гонщиков, когда-либо выступавших в Формуле 1, исполнилось 40 лет. Семикратный чемпион мира – уже вовсе не тот «юноша со взором горящим,» который в феврале 2008-го в Москве давал интервью F1News.ru в статусе вице-чемпиона мира.

Впрочем, взор Льюиса по-прежнему полон огня, как и его речи, хотя по прошествии времени они, пожалуй, стали намного более философскими и, естественно, более мудрыми.

Сам он предпочёл не заострять внимание на сегодняшнем событии, проще говоря, отмолчался, и на его страницах в социальных сетях не появилось ничего нового, но в Ferrari не могли себе такого позволить.

Поэтому в Маранелло подарили Льюису, своему новому гонщику, красивый красный тортик с воткнутой в него единственной свечкой, видимо, призванной символизировать начало первого года их сотрудничества.

Вполне вероятно, что подарок носил исключительно виртуальный характер – по крайней мере, Скудерия не делится информацией о том, что Хэмилтон находится на базе команды. Но нет сомнений, что тортик абсолютно настоящий, тем более, нельзя исключать, что Льюис всё-таки в Маранелло, но инкогнито.

Как бы то ни было, но огромная армия болельщиков Ferrari с волнением ждёт, когда Хэмилтон впервые появится в красной униформе, и, конечно, всем хочется, чтобы его союз с легендарной итальянской командой был прочным, успешным, и оправдал общие ожидания.

А пока остаётся только присоединиться к поздравлениям юбиляру, полному сил и готовому к новым свершениям!

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