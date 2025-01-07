Не Усика. Перспективный супертяж выбрал себе другого соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Супертяж Мартин Баколе надеется, что Энтони Джошуа согласится организовать поединок, хотя самого боксера ждет бой против Эфе Аджагбой за стаус обязательного претендента на титул IBF.

«Я собираюсь вырубить Джошуа. Сколько раз я его вызывал на бой? Предлагал организовать поединок в Африке. Ему стыдно должно быть. Хочу драться с Джошуа. Его нокаутировал Дюбуа, которому я дважды сломал нас».

«У меня бой с Аджагбой, а потом я разберусь с ним», – сказал Баколе.

Ранее Баколе называли одним из претендентов на поединок против Александра Усика.

Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты

sport.ua