Тренер Эвертона рассказал о разговоре с руководством команды

Специалист выступил на пресс-конференции
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Наставник "Эвертона" Шон Дайч прокомментировал свой разговор с владельцами клуба относительно своего будущего.
"Да, говорили, они знают о части нашей работы. Конечно, они хотят лучших результатов от игр.
Я думаю, что это реальная ситуация. Это все, что я знаю, и я думаю, что они были очень прямыми и откровенными со мной", – сказал специалист.
"Эвертон" сейчас занимают 16-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. У подопечных Дайча 17 очков по итогам 19-ти матчей.
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