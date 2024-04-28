Боевые нули: Заря и Оболонь не обнаружили более сильного в 26 туре УПЛ

Фото: ФК Оболонь

Луганская Заря и киевская Оболонь сыграли вничью в матче Украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу сезона-2023/24.

Игра завершилась со счетом 0:0.

В первой половине Заря больше держала мяч и имела неплохие возможности для взятия ворот, тогда как Оболонь строила собственную игру на контратаках и из-за «дыр» в защите оппонентов тоже много создавала моментов.

После большого перерыва преимущество луганчан в контроле мяча только увеличилось. Моментов у столичных подопечных Валерия Иващенко стало меньше. Матч оказался боевым, хотя в итоге счет в нем так и не был открыт.

Заря занимает 11 место в турнирной таблице, а киевская команда разместилась на 13 месте.

Оболонь 4 апреля дома сыграет с ЛНС, а луганчане 5 апреля будут принимать Полесье.

Чемпионат Украины по футболу — УПЛ 26 тур, 28 апреля

Заря — Оболонь 0:0 (0:0)

Заря: Турбаевский, Бутко, Батагов, Джордан, Вантух, Башич (Мишнев 79), Хахлев (Дришлюк 62), Кирюханцев (Рейс 62), Яцик (Горбач 46), Антюх (Мичин 62), Герреро

Федоровский, Лукьянчук (Суханов 72), Дубко, Карась, Осман (Нагиев 72), Чернов (Прокопенко 55), Черненко, Мороз (Косовский 60), Гриша (Мединский 46), Тарануха, Краснопир

Предупреждение: Башич 73

Встреча Зари и Оболони в первом круге закончилась результативной победой луганцев со счетом 4:2.

В воскресенье, 28 апреля, также Александрия приедет в гости в Колос (начало — 15:30 по киевскому времени), а Кривбасс встретится с клубом Металлист 1927 (18:00 по Киеву).

Напомним, накануне Динамо в меньшинстве вырвало победу. СК Днепр-1 (2:1), Шахтер разобрался с ЛНЗ (3:0), а Минай уверенно одолел Черноморец.

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