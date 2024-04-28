Сплит (M15). Белинский второй раз в сезоне выиграл парный турнир ITF

Украинский теннисист Вячеслав Белинский стал победителем турнира ITF М15 в Хорватии в парном разряде

В финальном поединке соревнований в Сплите украинец и его напарник Яша Шайрых из Польши, посеянные под вторым номером, обыграли пару Адам Хейнонен (Швеция)/Марино Якич (Хорватия) — 6:4, 6:2. Украинское-польская пара проиграла два гейма на своей подаче и сделала пять брейков. Поединок продолжался 69 минут.

Путь к титулу:

R1: Йерко Бркич/Алдин Сетки (Хорватия/Босния и Герцеговина) 6:2, 6:2

QF: Ян Купчич/Миха Ветрих (Словения) 7:5, 6:4

SF: Деннис Драгомиров/Филип Кроло (Германия)

FR: Адам Хейнонен/Марино Якич (Швеция/Хорватия) 6:4, 6:2

20-летний Вячеслав Белинский девятый раз сыграл в финале турнира ITF в парном разряде и завоевал свой седьмой титул (в этом сезоне два финала и две победы). Победа в Сплите принесла украинскому теннисисту $465 призовых и 15 очков в парный рейтинг АТР.

btu.org.ua