Даяна Ястремская – о победе в первом круге Ролан Гаррос: “Непросто входила в игру, но одного сета хватило, чтобы адаптироваться”

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала изданию “Чемпион” свою победу в первом круге Открытого чемпионата Франции



О поединке против Дестани Аявы

“Скажем так, с условиями было очень странно бороться. Вроде солнце – и вдруг дождь. Ветер порывистый, плюс корты довольно кривые. Непросто входила в игру, но одного сета хватило, чтобы адаптироваться. Тем более, я тренировалась на основных кортах только один раз – вчера.

В пятницу после прилета успела потренироваться только на внешнем корте, который вообще не имеет ничего общего с основными: меньше земли, от этого – очень быстрое покрытие. Первый сет – адаптация, борьба с непонятными отскоками. Во втором я уже чувствовала себя значительно комфортнее. Внесла небольшие изменения, активнее работала ногами – и можно сказать, что матч получился неплохим, как для старта на Grand Slam.

С Айявой мы играли дважды по юниорам. Из последнего я видела ее неплохое выступление на харде в Австралии. Откровенно, я не искала ее свежие матчи специально. В общем представляла, чего ожидать: интересная подача, плотные удары – и сегодня она это демонстрировала, но слишком много ошибалась. Я же поставила себе четкую задачу – играть в свой теннис и отталкиваться от собственного стиля”.

О предстоящем матче против 11-й ракетки мира Дианы Шнайдер

“Конечно, домашнее дерби было бы интереснее для наших болельщиков, однако меня не волнует, кто по ту сторону сетки – хоть первая ракетка мира. Когда я выхожу на корт, я борюсь с мячом. А игра сама все расставит. Могу всех заверить – настраиваться буду очень серьезно”.

btu.org.ua