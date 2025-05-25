Без шансов. Сборная Швейцарии красиво вышла в финал ЧМ по хоккею

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Состоялся второй полуфинал чемпионат мира по хоккею. В битве за финал сыграли Дания и Швейцария, а победу со счетом 7:0 одержали хоккеисты сборной Швейцарии.

Дания после сенсационной победы в четвертьфинале над Канадой не сумела противостоять швейцарцам, которые второй турнир кряду будут играть в финале.

А вот хозяева чемпионата мира Швеция и Дания сыграют за бронзу.

Финал США – Швейцария состоится 25 мая.

Чемпионат мира по хоккею. Полуфинал

Швейцария – Дания 7:0

Шайбы: 09:23 Нидеррайтер (Мозер, Фиала) – 1:0, 12:47 Егер (Кнак, Риат) – 2:0, 17:23 Нидеррайтер (Малгин) – 3:0, 37:38 Малгин (Майер) – 4:0, 44:48 Шмид (Бертчи, Сигенталер) – 5:0, 52:02 Риат – 6:0, 53:26 Мой (Шмид, Майер) – 7:0

Вратари: Дженони – Диков (Дам)

ЧМ по хоккею. Сборная США с разгромом пробилась в финал турнира

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