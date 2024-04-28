Промоутеры гонки в Майами отказали сторонникам Трампа

Организаторы Гран При Майами в категоричной форме пресекли попытки сторонников Дональда Трампа провести своё предвыборное мероприятие на территории Паддок-клуба автодрома.

Как пишет газета The Washington Post, руководство автодрома в пятницу вечером направило официальное письмо Стивену Уиткоффу, близкому соратнику экс-президента США, проинформировав его, что в дни гоночного уик-энда ему не будет позволено устраивать на территории автодрома сбор финансовых пожертвований на предвыборную компанию Трампа, который планировал посетить Гран При Майами.

«Мы обратили внимание, что вы, возможно, собираетесь использовать площадку на крыше Паддок-клуба в политических целях, а именно для сбора денег на президентские выборы, и продаёте билеты за $250 тысяч, – говорится в этом письме. – Это однозначно противоречит лицензионному договору, на основе которого вы арендовали помещения автодрома.

Если это соответствует действительности, то мы вынуждены проинформировать вас, что договор с вами будет расторгнут, вам запрещается посещать гонку в любой момент времени, а плату за аренду мы полностью вернём».

Гран При Майами запланирован на 5 мая. Представитель промоутера гонки отказался комментировать ситуацию. Но вашингтонская газета, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что аренда Паддок-клуба была оформлена через недавно открывшийся во Флориде элитный гольф-клуб, строительством которого занималась компания Уиткоффа. Говорят, клубная карта там стоит $1 млн.

Также сообщается, что хотя официальной информации о намерении Трампа посетить гонку Формулы 1 не было, спецслужбы уже контактировали с руководством автодрома, чтобы скоординировать свои действия на случай, если такой визит состоится.

Журналистам газеты удалось дозвониться до Уиткоффа, который заявил, что всё это «однозначно, фейк» и отказался от дальнейших комментариев.

В Формуле 1 придерживаются строгого правила – не допускать в дни гоночных уик-эндов никаких политических акций, а если организаторы какого-либо этапа всё-таки позволяют себе нечто подобное, то за этим следуют жёсткие санкции, как это было в 2006 году с Гран При Турции, который в итоге был исключён из календаря чемпионата.

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