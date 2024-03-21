Алези, Бергер, Прост и Арну вспомнят былое в Ле-Кастелле

Жан Алези, президент автодрома Поль-Рикар, примет участие в историческом Гран При Франции, который пройдёт на этой трассе с 19 по 21 апреля.

В период с 1989-го по 2001 гг. он провёл 201 гонку в Формуле 1 и сейчас Алези предстоит вернуться за руль одной из машин Ferrari, знакомых ему по временам выступлений за Скудерию. Какой именно, организаторы пока не уточнили. Зато известно, что Герхард Бергер в дни этого любопытного события будет пилотировать на трассе в Ле-Кастелле чемпионскую машину McLaren MP4/6, на которой в 1991-м одерживал победы Айртон Сенна. В том году великий бразилец выиграл свой третий и последний титул, а Бергер был его напарником.

Но это далеко не все звёзды прошлых лет, кого увидят любители истории автоспорта, которые соберутся на трибунах французского автодрома в предпоследний уик-энд апреля. Ранее было объявлено об участии Алена Проста, четырёхкратного чемпиона мира, и ему предстоит вспомнить молодость за рулём McLaren M29, на которой он дебютировал в Формуле 1 в 1980 году.

А ещё организаторы исторического Гран При пообещали хотя бы отчасти воссоздать знаменитые события, происходившие на трассе в Дижоне 1 июля 1979 года, когда произошла ставшая легендарной дуэль между Жилем Вильнёвом и Рене Арну.

На последних кругах того Гран При Франции они боролись за 2-место, которое в итоге досталось канадцу, и архивную видеозапись той принципиальной схватки можно пересматривать бесконечно. Спустя 45 лет Арну вновь займёт место в кокпите своей Renault RS10, а Ferrari 312 T4 Вильнёва будет пилотировать нынешний владелец этой машины.

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