«Я болею за него». Овечкин поддерживает Мэттьюса в гонке за своим рекордом

Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил результативность Мэттьюса из «Торонто»

Александр Овечкин после гола в матче «Вашингтон» — «Торонто». Фото USA Today Sports Капитан «Вашингтона» ждет, что форвард «Торонто» превзойдет его достижение по голам за сезон.

«У него есть бросок»

Матч «Вашингтон» — «Торонто» в столице США (3:7) подарил новый сюжет о двух ярких снайперах разных поколений. Александр Овечкин — возможно, величайший голеадор всех времен, идет за своим главным рекордом в НХЛ. Остон Мэттьюс — вероятно, следующий участник великой гонки, пока сезон за сезоном движется в схожем темпе и на отдельных отрезках опережает график россиянина.

Любая игра «Вашингтона» Овечкина дает возможность оценить момент в истории. О нем постоянно говорят одноклубники, соперники, тренеры и эксперты. Многолетнее противостояние «Кэпиталз» с «Питтсбургом» Сидни Кросби, снайперская дуэль с Мэттьюсом или столкновение с «Эдмонтоном» Коннора Макдэвида добавляет красок. В таких случаях о Великой восьмерке говорят другие звезды.

«У этих двоих [у Ови и Сида], очевидно, великое соперничество, за которым приятно наблюдать со стороны. Сид с его игрой и всеми достижениями, и Ови все еще делает свои вещи, эти двое — абсолютные легенды хоккея, всегда здорово, когда у тебя есть шанс сыграть против них», — сказал не так давно Макдэвид перед матчем «Ойлерз» с «Кэпс» в марте.

Коннор оценил гонку Александра за снайперским рекордом Уэйна Гретцки: «Конечно, у него есть шанс, он определенно величайший голеадор нашего поколения и, вероятно, всех времен. У него определенно есть бросок. Когда ты бросаешь шайбы так, как он, когда ты большой и сильный, как он, ты можешь играть долгое время и забивать много голов».

Мэттьюс говорит об Овечкине с таким же уважением, как Макдэвид, Кросби и другие. Американец иногда вспоминает поход в юном возрасте на матч «Финикса» с «Вашингтоном», в котором россиянин забил тот самый гол в ворота команды тренера Гретцки. Теперь сам Остон играет против Александра, это была 17-я встреча на льду за восемь сезонов. Перед ней Ови ответил на вопросы о лучшем снайпере регулярного чемпионата.

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«Надеюсь, он добьется этого»

26-летний Мэттьюс проводит невероятный сезон, в котором долгое время шел в темпе с ориентиром 70+ шайб. В последний раз так много в регулярном чемпионате забивали Теему Селянне и Александр Могильный — 76 голов (1992/93). Личный рекорд Овечкина и планка в современной истории лиги в этом веке — 65 голов (2007/08).

«Это здорово. Я рад за него. Надеюсь, он добьется этого. Может, 70. Ты никогда не знаешь [того, что будет]. Да, он особенный игрок. Приятно смотреть», — сказал Овечкин.

Александр улыбнулся на просьбу вспомнить свой сезон с 65 голами: «Это было очень давно. Главное, возвращаясь к тому [сезону], мы бились за место в плей-офф, где-то последние полтора месяца все играли в такой же хоккей — как в плей-офф, были [собранны] и выкладывались по полной. И да, как знаете, мы пробились [в Кубок Стэнли]».

Овечкин ответил на вопрос, поддерживает ли он Мэттьюса в гонке за своим сезонным рекордом: «Да, конечно, конечно. Самое главное — болельщикам такое нравится, знаете ли. Он может сотворить еще один момент в истории, стать первым парнем, кто забьет 70 голов [в этом веке]. Это довольно круто. Весело смотреть».

Александр улыбнулся на предложение сравнить, кому легче давались и даются голы — ему или Остону: «Ему проще, проще, знаете. Для нас вроде как тяжелее. Да, стараемся найти возможность, поймать момент с пустыми воротами или на подборе, что угодно».

Перед матчем с «Вашингтоном» на счету Мэттьюса было 55 голов в 66 матчах. Центрфорвард «Торонто» выбил 52 гола за 55 игр, но затем притормозил — только 3 в 11.

«Сколько там голов у него сейчас, 60? А, 55. И сколько игр осталось? 15? Да, в одной игре он может забить четыре гола — и будет близко. И как сказал, я болею за него. На него как игрока приятно смотреть. И болельщики будут рады, когда он забьет столько», — сказал Овечкин. И улыбнулся, когда его спросили о возможности помешать сопернику в конкретном матче: «Не думаю, что буду играть против него».

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«Для этого мы и играем в хоккей»

38-летний Овечкин тяжело начинал сезон и забил только 8 голов в 43 матчах, но затем провел 13 шайб в 21 игре. Броски капитана принесли «Вашингтону» две победы в конце очередного западного турне против «Ванкувера» и «Калгари», столичная команда вернулась в кубковую восьмерку Восточной конференции впервые с начала года.

«Каждая игра для нас как самая важная. Вы можете видеть, что сейчас происходит в таблице. Какие-то команды выигрывают, какие-то проигрывают, мы просто хотим притопить и набирать очки во всех матчах, вне зависимости от других результатов», — сказал Овечкин.

Александр о весеннем отрезке регулярки добавил: «Да, это веселое время, для этого мы тренируемся и играем в хоккей, чтобы окунуться в такую атмосферу. Надеюсь, болельщики будут поддерживать нас, причем очень шумно, станут гнать нас вперед».

Овечкин оценил перспективы вашингтонской молодежи после новой разгрузки состава команды перед дедлайном во время гонки за плей-офф: «Да, это здорово [для наших молодых игроков]. Знаете, все думали, что мы будем вне зоны плей-офф пару месяцев, но сейчас мы в нее вошли, бьемся за это. Это веселый момент».

Александр отдельно ответил на три вопроса о российском новичке «Кэпиталз» Иване Мирошниченко, которого опекает с тренировочного лагеря: «Да, он многому учится. Использует мою клюшку. Это хорошо. Думаю, [он начал использовать мою клюшку] в тренировочном лагере. Да, он [осваивается и] начал общаться с ребятами, задавать какие-то вопросы. Конечно, ему тяжело. Но, знаете, иногда нужно преодолеть барьеры. Я сам был таким, мой английский был ужасным. Было сложно задавать какие-то вопросы, но это веселое время. Уверен, он запомнит это».

«70 голов в зоне досягаемости»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери в дебютном сезоне в НХЛ пытается выжать максимум из имеющегося состава. Специалист ранее прошел систему «Кэпиталз» и был знаком с Овечкиным, но в первой половине сезона оставались вопросы об успешности их совместной работы, особенно по игре в большинстве. Вторая часть регулярки получается удачнее.

«Шайбы летят в сетку для него. Он делает действительно хорошую работу в большинстве. Мы внесли некоторые изменения, чтобы он стал перемещаться немного чаще. Тоже думаю, что после паузы на Матч звезд он чувствует, что это самые важные игры сезона. Так что его конкурентоспособность и что он делает в своей игре, уровень действий без шайбы, его лидерские качества на скамейке и в раздевалке — это все более чем вовлекает, подталкивает ребят делать правильные вещи и выигрывать в каждом моменте», — сказал Карбери.

До назначения в «Вашингтон» тренер два сезона работал ассистентом в «Торонто». В канадском клубе он оценил голевую мощь Мэттьюса, в том числе в сезоне-2021/22 с 60 голами в 73 матчах.

«Он выглядит на 100 процентов здоровым, вырывает шайбу. Я много работал с ним над большинством, и его бросок в касание теперь с той точки [в правом круге], откуда его исполняет Леон Драйзайтль, выглядит так хорошо, как я никогда не видел в те годы, которые провел рядом. Так что теперь он представляет угрозу этим броском, теперь он снова испытывает то же чувство, как в сезоне с 60 голами, когда находил нужные зоны и как будто просто бросал или щелкал, был в огне. 70 голов для него вовсе не недосягаемы», — сказал Карбери.

«Не было ответа для 34-го номера»

Мэттьюс оформил дубль и поддержал рывок «Торонто» против «Вашингтона» в начале первого и второго периодов. Матч начался с провала хозяев под давлением соперника в своей зоне, Макс Доми пасом из-за ворот нашел неприкрытого партнера перед Чарли Линдгреном — и Остон открыл счет на 16-й секунде. Свой второй гол центрфорвард забил от синей линии, когда вратаря «Кэпс» перекрывали свои и чужие хоккеисты. Вдобавок 34-й номер остался без хет-трика после тренерского запроса столичной команды из-за незафиксированного офсайда.

Овечкин оформил дубль во второй игре подряд и своими голами сокращал отставание в счете с двух до одной шайбы. Сначала капитан пробил Джозефа Уолла из своего «офиса» после паса Джона Карлсона в большинстве. Затем снайпер поразил ворота с близкого расстояния, Дилан Строум непривычно и неприлично долго не бросал сам и выложил пас налево. Но на 3:4 погоня закончилась, а Александр оказался на льду и не успел на перехват при шестой шайбе гостей, когда Доми и Мэттьюс вывели на завершение Тайлера Бертуцци.

«Очевидно, сегодня у нас не было ответа для 34-го номера в их составе. Так что это проблема. И потом, мне показалось, что мы допустили несколько ошибок, нехарактерных, больших-больших ошибок в важные моменты. Несмотря на то что по большей части мы сделали много хороших вещей, у нас были отдельные просчеты, которые нехарактерны и просто недопустимы», — сказал Карбери.

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«Он величайший снайпер всех времен»

Мэттьюс набрал 5 (2+3) очков против «Вашингтона» и довел число своих голов в сезоне до 57. От личного рекорда Овечкина (65) американца теперь отделяет 8 шайб, но главная цель — первым с начала века выйти на отметку в 70.

«Очевидно, такое начало помогает. Каждый раз, когда они прибавляли и забивали, мы отвечали. Сегодня было достаточно много действительно хороших вещей. Мы просто хотим сохранить эту динамику и продолжать так же дальше», — сказал Мэттьюс о матче в Вашингтоне.

Об Овечкине центрфорвард «Торонто» заметил: «Он величайший снайпер всех времен. Так что всегда весело играть против него и все еще наблюдать за ним, за тем, как он все это делает, за азартом и страстью, которые он испытывает, когда забивает. Очевидно, нам бы хотелось, чтобы он не забивал нам. Но когда ты так хорош, обязательно будешь получать шансы, чем он в большинстве случаев пользуется».

Про слова капитана «Кэпс» с пожеланием превзойти его личный рекорд в регулярке американец добавил: «Это очень много значит [для меня], очевидно».

В своем восьмом сезоне в НХЛ Мэттьюс вышел на отметку в 356 голов за 548 матчей. Овечкин за такое же количество игр после дебюта забил 337 раз, за восемь лет в лиге — 371 (и у Остона еще есть почти четыре недели, чтобы приблизиться к этому числу). Но этот поход американца за россиянином и Гретцки пока далек от вершины, и для начала все ждут развязки погони Александра к первому месту.

«Каждый раз, когда играл против Ови, он был особенным. Ты как бы смотришь и думаешь: «Вау, это будет величайший снайпер всех времен». И потом ты оглядываешься и вроде как: «Ох, что ж, Остон там же сейчас тоже». Даже страшно подумать, что Алекс может побить рекорд Уэйна, потенциально, я надеюсь, а потом Остон будет примеряться к этому тоже», — сказал Доми.

Ставший партнером Мэттьюса по звену форвард добавил: «Для таких парней, как мы, это нечто особенное — иметь возможность играть на том же льду, что эти ребята, получать удовольствие и наслаждаться моментом, потому что это таланты двух поколений. И здорово видеть, как они вот так играют друг против друга».

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«Никто не говорил, что будет легко»

Овечкин после дубля против «Торонто» довел число своих голов до 23 в сезоне и 845 за карьеру. От прохождения снайперского рекорда Гретцки в регулярных чемпионатах (894) россиянина теперь отделяет 50 шайб.

В 19-м сезоне в НХЛ Овечкин вышел на отметку в 1539 очков (845+694 за 1412 матчей). Александр сравнялся с Джо Торнтоном на 13-м месте списка бомбардиров лиги всех времен. Впереди — Кросби (1571 очко за 1258 игр) и Рэй Бурк (1579), топ-10 открывает Фил Эспозито (1590).

«Как только мы приближались к ним, они находили возможность снова оторваться в счете. Это расстраивает, но, знаете, нужно извлечь из этого уроки, прибавить, не останавливаться, играть и продолжать движение. Сделать толчок [после этого матча]», — сказал Овечкин о матче с «Торонто».

Дальше «Вашингтон» ждет в гости «Каролину», о чем Александр заметил: «Да, эта игра закончена, она прошла, нужно двигаться дальше. Мы постараемся реабилитироваться против крепкой команды. Никто не говорил, что будет легко. Знаете, проснемся завтра, будет новый день и новая игра».

Итог от капитана «Кэпиталз»: «Как сказал, мы не должны останавливаться и играть. Нужно снова прибавить. В этот раз мы не сделали это, вы можете видеть результат».

В гости к Овечкину впервые после обмена едет Евгений Кузнецов, а также Дмитрий Орлов и другая «ураганная» компания одной из лучших команд Столичного дивизиона, Восточной конференции и всей лиги. Матч «Вашингтон» — «Каролина» пройдет в ночь на 23 марта.

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