Промоутер Паркера оценил возможность реванша с Джойсом

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Дэвид Хиггинс, промоутер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (35-3, 23 KO), оценил вероятность реванша своего клиента с Джо Джойсом (15-2, 14 КО).

«Контракт рассчитан на бой-реванш с Чжаном, но все может измениться, если все согласятся на реванш с Джойсом. Если бы был лучший вариант, мы бы рассмотрели его, если бы все были согласны. Эти вопросы должны обсуждаться.

Джозеф сказал мне, что он хочет драться с лучшими в мире, что он хочет драться с соперниками, которые стоят выше его по рейтингу. Он хочет драться с Энтони Джошуа и Александром Усиком, но нужно быть терпеливым и использовать свои возможности, чтобы ничего не упустить», – сказал Хиггинс.

Отметим, что Джойс победил Паркера в 2020 году нокаутом, после чего дважды досрочно проиграл Чжану.

В бою с Чжилеем два из трех судей отдали преимущество Паркеру по итогам 12 раундов: 113-113, 114-112, 115-111.

sport.ua