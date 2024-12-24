Назван лучший супертяжеловес в истории. На каком месте теперь Усик?

Всемирно известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших супертяжей в истории бокса.
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Первую позицию рейтинга получил легендарный боксер Мухаммед Али, за ним идет бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис, Рокки Марчиано получил бронзовую позицию.
На четвертой строчке разместился Джо Луис, а Майк Тайсон – 5-й.
Александр Усик после победы в бою-реванше против Тайсона Фьюри оказался на седьмой строчке, опередив Ларри Холмса, Эвандера Холифилда и Владимира Кличко.
Рейтинг лучших супертяжей в истории бокса от известного портала GiveMeSport