Назван лучший супертяжеловес в истории. На каком месте теперь Усик?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Всемирно известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших супертяжей в истории бокса.

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Первую позицию рейтинга получил легендарный боксер Мухаммед Али, за ним идет бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис, Рокки Марчиано получил бронзовую позицию.

На четвертой строчке разместился Джо Луис, а Майк Тайсон – 5-й.

Александр Усик после победы в бою-реванше против Тайсона Фьюри оказался на седьмой строчке, опередив Ларри Холмса, Эвандера Холифилда и Владимира Кличко.

Рейтинг лучших супертяжей в истории бокса от известного портала GiveMeSport

sport.ua