Пиастри доволен прогрессом команды

Оскар Пиастри заявил во время KTM Summer Grill, что доволен прогрессом McLaren и с оптимизмом ждёт 2025-го…

Оскар Пиастри: «Выигрыш с командой Кубка конструкторов гораздо дороже всех остальных моих побед. Я не чувствовал прессинга или тяжести стоящей перед нами задачи, напротив – это было очень весело и приятно.

Хотелось бы побороться и за титул в личном зачёте, но в первой половине сезона мы с Ландо отдали слишком много очков Red Bull и Ферстаппену. Отыграть это отставание было невероятно сложно.

В борьбе за титул прессинг есть, но для меня это знакомое чувство. К тому же в Формуле 1 бороться гораздо интереснее, ведь на кону очень высокая цель.

Все в команде чувствуют нашу силу и уверенность. Решения, которые мы разработали за последние 24 месяца, оказались весьма эффективными. Крайне важно, что все они после установки на машину оправдали наши ожидания.

В этом сезоне были определенные моменты, когда работа с новинками замедлялась, но как только мы были довольны, мы ставили их на машину, и все они сработали должным образом.

Мы – одна из немногих команд, кого в этом году устроили перемены в расстановке сил. У Ferrari возникли проблемы с корреляцией, в Red Bull прибавили только в конце сезона, а в Mercedes до сих пор не знают, почему они были быстры на отдельных трассах.

Надеюсь, мы сможем сохранить эту уверенность и оптимизм в следующем сезоне. Технический регламент и работа аэродинамики сейчас настолько сложны, что часто выходят за предел. Поиск этого предела – ключевая задача на следующий год».

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