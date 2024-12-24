Панарин о проблемах «Рейнджерс»: «Пожалуй, это худший момент в моей карьере в клубе»

Артемий Панарин. Фото Credit: Sergei Belski-, USA Today Sports

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал результаты клуба в последних матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«[Отсутствие взаимопонимания] может быть вызвано многими факторами. Я уже говорил, что это дополнительный груз, который лежит на нас. Все в команде стараются очень много, может быть не отдыхают достаточно. Я вас уверяю, все в команде хотят побед. Но порой, из-за недостатка уверенности, вы не чувствуете себя комфортно психологически. Если бы мы знали причины, то не попали бы в такую ситуацию.

Худший ли это момент в моей карьере в «Рейнджерс»? Пожалуй, да. Нам нужно отдохнуть эти несколько дней, перезагрузиться и вернуться с нашей лучшей игрой», — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.

В последних 17 матчах регулярного чемпионата «Рейнджерс» потерпели 13 поражений. Клуб из Нью-Йорка набрал 33 очка и занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.

Панарин в этом сезоне набрал 37 (15+22) очков в 32 матчах.

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