Юта с Михайлюком проиграла Кливленду, Орландо победил Бостон в НБА

Украинский защитник Джаз вышел в стартовой пятерке и набрал за матч 11 очков

Состоялись матчи очередного игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта на выезде проиграла лидеру Восточной конференции Кливленду — 113:124. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк вышел в стартовой пятерке, и за 25 минут на площадке набрал 11 очков, 3 подбора и 3 ассиста. Среди других матчей отметим победу Орландо над Бостоном (108:104) и Нью-Йорка над Торонто (139:125).

Кливленд Кавальерс — Юта Джаз — 124:113 (29:27, 31:29, 39:32, 25:25)

Орландо Мэджик — Бостон Селтикс — 108:104 (21:32, 22:26, 36:21, 29:25)

Филадельфия 76ерс — Сан-Антонио Сперс — 111:106 (19:20, 29:25, 36:30, 27:31)

Шарлотт Хорнетс — Хьюстон Рокетс — 101:114 (15:31, 16:31, 35:30, 35:22)

Атланта Хокс — Миннесота Тимбервулвз — 117:104 (35:19, 17:36, 30:30, 35:19)

Майами Хит — Бруклин Нетс — 110:95 (39:28, 19:29, 25:21, 27:17)

Нью-Йорк Никс — Торонто Рэпторс — 139:125 (30:28, 40:24, 41:30, 28:43)

Мемфис Гризлис — Лос-Анджелес Клипперс — 110:114 (30:28, 28:23, 32:40, 20:23)

Оклахома Сити Тандер — Вашингтон Уизардс — 123:105 (29:32, 38:31, 24:24, 32:18)

Чикаго Буллз — Милуоки Бакс — 91:112 (17:33, 28:26, 27:33, 19:20)

Даллас Маверикс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 132:108 (28:31, 34:22, 40:23, 30:32)

Голден Стэйт Уорриорс — Индиана Пэйсерс — 105:111 (32:33, 22:29, 31:27, 20:22)

Денвер Наггетс — Финикс Санз — 117:90 (27:26, 28:25, 45:28, 17:11)

Лос-Анджелес Лейкерс — Детройт Пистонз — 114:117 (32:34, 32:28, 28:31, 22:24)

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