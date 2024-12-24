Connect with us
Футбол

Один из лидеров Ливерпуля настаивает на том, что нет никакого дедлайна относительно продления контракта с клубом

Неизвестно чем закончится эта история

Один из лидеров Ливерпуля настаивает на том, что нет никакого дедлайна относительно продления контракта с клубом

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Ливерпуль" проводит очень яркий сезон под руководством Арне Слота. При этом внутри клуба остается нерешенной судьба Мохамеда Салаха, Трента Александра-Арнольда и Вирджила ван Дейка, чьи контракты заканчиваются летом следующего года. После победы над "Тоттенхэмом" (6:3) нидерландский защитник прокомментировал ситуацию относительно продления контракта с "красными".

    "Нет никакого дедлайна. Посмотрим, что принесет будущее. Есть ли новости? Нет", – цитирует слова капитана "Ливерпуля" Sky Sports.

    Отметим, что в этом сезоне Вирджил ван Дейк провел 22 матча, где отметился 2 голами и одним ассистом.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis