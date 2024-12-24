Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик заявил о желании записать песню с Артемом Пивоваровым, выразив свое мнение об украинском певце.

– Это отличный парень. Очень энергичный. Хорошая музыка.

– Он мне сказал, что хочет записать песню с тобой в будущем, сделаешь ли ты это?

– С Артемом? Мы сделаем это, конечно, – сказал Усик.

Артем Пивоваров исполнял гимн Украины перед поединком Александра Усика и Тайсона Фьюри, украинца выигравшего единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что украинская легкоатлетка была вынуждена идти на жертвы ради боя Александра Усика.

sport.ua