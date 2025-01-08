Опетая размазал Ньику. Джей хочет объединить пояса

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8 января в Австралии состоялся поединок за звание чемпиона IBF в тяжелом весе (до 90,7 кг) между чемпионом Джеем Опетаей (27-0, 21 КО) и новозеландским претендентом Дэвидом Ньикой (10-1, 9 КО). Чемпион более чем уверенно защитил титул и стал претендентом не только на объединение поясов, но и на то, чтобы встретиться с чемпионом супертяжелого веса и бывшим абсолютом крузервейта Александром Усиком.

Опетая не почувствовал очередного оппонента. Ему давно пора выходить на чемпионов

Очередным соперником чемпиона IBF стал Дэвид Ньика из Новой Зеландии. Оппонент появился незадолго до противостояния. Джей все время готовился к Хусейну Джинкаре, но тот травмировался. Поединок с ним отменили, но именно чемпионское противостояние отменять не стали.

Ньика – локально известный боксер. Бывший флагоносец сборной Новой Зеландии на Олимпиаде в Токио, где он стал бронзовым призером турнира. Не суперзвезда, но боксер, планомерно строивший свою карьеру.

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Вместе с этим стоит отметить возраст Ньики – ему 28. Точно столько же, сколько и Опетае, но именно профессиональная карьера Джея намного впереди. Поэтому один в ринге был фаворитом, чемпионом и боксером, к которому относятся как к авторитету. А другой – претендентом и даже проспектом.

Три недели – столько было на подготовку у обоих боксеров. Уже после боя, в ринге, когда у Джея брали комментарий, акцент попытались изменить – сказали, что оба боксера готовились три недели, ведь Опетая должен был многое менять. Однако это нелогично. Чемпион готовился заранее, потому что имел соперника. Ему нужно было изменить акценты подготовки и план на бой. Ньика же начал кемп за три недели до встречи – это важно понимать.

Однако Дэвид сам согласился. Он понимал опасность, но пошел на это без принуждения. Он был уверен, что навыков и сил ему хватит, чтобы победить чемпиона. Это огромный шанс. Побитый Опетая сразу повысил бы Ньику до статуса одного из лидеров дивизиона, поэтому, возможно, и стоило рискнуть.

И нельзя сказать, что Дэвид плохо начал встречу. Он придумывал что-то разное. То менял стойки, то боролся с соперником в клинче. Пытался не давать биться оппоненту, давить на него весом и габаритами.

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Самое интересное произошло во втором раунде, когда Опетая попытался пойти вперед, но наткнулся на прямой навстречу. Ноги чемпиона тряхнуло, но он устоял. Однако на этом все кончилось.

Джей просто начал боксировать активнее. Больше бить, сильнее вкладываться в удары. Этого оказалось достаточно – Ньика был не готов к тяжелым ударам оппонента, поэтому все больше подсаживался.

В четвертом раунде Опетая завершил противостояние. Ударил соперника апперкотом, записав себе в актив нокдаун. А затем добил серией ударов, последний из которых полностью выключил свет сопернику. Глубокий нокаут для Дэвида Ньики.

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Классная победа для Джея, несмотря на то, что оппонент оказался не готов к такому. Он сделал это так, как должен делать чемпион. Когда соперник слабее, чемпион не дает ему время для размышлений и принятия решений. Он просто нокаутирует соперника, вот и все.

Однако есть и другая сторона этой победы. Джордан Томпсон, Эллис Зорро, Джек Масси, Дэвид Ньика и Майрис Бриедис. Скольких из этих людей мы знали до встречи с Опетаей? Это хорошие боксеры, но так ли они хороши? Фактически, только Бриедис доказал свой уровень до встречи с Опетаей. И он же дал Джею самые сложные поединки в карьере.

Что теперь?

Эдди Хирн после поединка заговорил об объединении и Усике:

«Александр Усик был лучшим боксером всех времен в тяжелом весе. Он стал абсолютным чемпионом. Затем он перешел в супертяжелый вес, чтобы стать абсолютным чемпионом там.

Джей собирается завоевать все пояса в тяжелом весе, чтобы стать абсолютным чемпионом, а затем мы хотим организовать ему бой с Александром, чтобы попытаться стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Ты должен стремиться к величию, а Усик – это настоящий и очень серьезный вызов.

Но чтобы это сделать, мы должны сначала завоевать каждый пояс в крузервейте», – сказал Хирн.

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Эдди хочет затянуть Усика в ринг в 39-40 лет, в то время как Опетае будет 29-30. План стоит человека, чей главный боксер дважды проигрывал Александру.

Однако сам Опетая не торопится. Перед боем он говорил об Усике только позитивные вещи. А после вызвал на поединок другого боксера – чемпиона WBA и WBO в тяжелом весе Хильберто Рамиреса:

«Рамирес, я иду за поясами. Мы идем за остальными поясами, друг. Мы идем за ними», – сказал Джей.

Вот этот вариант – правильный и хороший. Наконец-то мы сможем увидеть Опетаю в ринге против человека, имеющего опыт, молодость и габариты одновременно. Пока что оппоненты Джея не собирали это все в одном месте.

sport.ua