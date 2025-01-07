Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой

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Промоутер Эдди Хирн видит для супертяжа Энтони Джошуа только два варианта на следующий бой. Это реванш с Даниэлем Дюбуа или ожидаемый поединок с Тайсоном Фьюри.

«Новой бой Джошуа состоится в мае или июне. Я считаю, что для Энтони есть только два боя: или реванш с Дюбуа, или бой с Фьюри. А в плане финансовом, то в мире не осталось большего поединка, чем Джошуа – Фьюри».

«Посмотрим, но нужно помнить, что Дюбуа для реванша еще нужно победить Паркера. Пусть сделает это», – сказал Джошуа.

Дюбуа в феврале будет защищать титул IBF против Джозефа Паркера.

Им даже титулы не нужны. Промоутер – про бой Джошуа и Фьюри

sport.ua