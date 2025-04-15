Экс-чемпион мира посоветовал Ломаченко выйти на ринг против Джервонты

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко (слева)

Бывший чемпион мира, а ныне украинский тренер Вячеслав Сенченко поделился мнением о потенциальных соперниках обладателя титула IBF в легком весе Василия Ломаченко (18–3, 12 КО).

– Сейчас довольно непонятная ситуация с карьерой Василия Ломаченко. Как считаете, сможет ли он показать качественный бокс, если вернется в ринг?

– Я думаю, что может. И вообще, я считаю, что Ломаченко один из лучших, несмотря на его возраст и тяжелую карьеру он может дать любому чемпиону такой бой, что не факт, что кто-то выиграет. Но, здесь все зависит от того, какой будет ситуация со здоровьем у Василия, потому что я читал, что у него там и травмы, и другие проблемы.

С кем вы бы хотели увидеть Ломаченко в ринге?

– С лучшими. Например, с тем же Кейшоном Дэвисом, с Джервонтой Дэвисом, с Шакуром Стивенсоном и другими бойцами. Неважно с кем. Ломаченко – это тот боксер, который создаст проблемы для любого из чемпионов, – считает Сенченко.

Ломаченко последний раз выходил на ринг в мае прошлого года, когда нокаутировал в 11-м раунде австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF.

Бывший соперник Ломаченко проведет бой за звание чемпиона мира

sport.ua