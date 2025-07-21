Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

Появилось видео реакции известного боксера-блогера Джейка Пола на нокаут Усика с ринг-сайда.

Отметим, что после завершения поединка Джейк Пол вызвал Усика на бой по правилам МММ.

ВИДЕО. Лицо и эмоции Джейка Пола после того, как Усик нокаутировал Дюбуа

@nerfedclips Jake Paul’s Reaction to Usyk Beating Dubois Again😳 #fyp #fypviralシ #jakepaul #usyk #dubois #usykvsdubois #usykvsdubois2 ♬ original sound – 𝖍𝖆𝖑𝖑𝖔𝖜

sport.ua