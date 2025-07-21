Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.
Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).
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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!
Появилось видео реакции известного боксера-блогера Джейка Пола на нокаут Усика с ринг-сайда.
Отметим, что после завершения поединка Джейк Пол вызвал Усика на бой по правилам МММ.
ВИДЕО. Лицо и эмоции Джейка Пола после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
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Jake Paul’s Reaction to Usyk Beating Dubois Again😳 #fyp #fypviralシ #jakepaul #usyk #dubois #usykvsdubois #usykvsdubois2
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