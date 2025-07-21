Красюк назвал бой, который принесет Усику сумасшедшие деньги

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.
Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).
Не пропустите все о боксе! Подписывайтесь на канал Уса Вусика в YouTube
Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!
Бывший промоутер Усика Александр Красюк выбрал следующего соперника для украинца.
«Если Усик хочет заработать денег – то лучший вариант это Джейк Пол. Рисков нет, большая аудитория, гигантские цифры», – сказал Красюк.
Пол вызвал Усика после боя с Дюбуа на поединок по правилам ММА, Александр – не против.