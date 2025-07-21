Красюк назвал бой, который принесет Усику сумасшедшие деньги

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

Бывший промоутер Усика Александр Красюк выбрал следующего соперника для украинца.

«Если Усик хочет заработать денег – то лучший вариант это Джейк Пол. Рисков нет, большая аудитория, гигантские цифры», – сказал Красюк.

Пол вызвал Усика после боя с Дюбуа на поединок по правилам ММА, Александр – не против.

sport.ua