Хамрун – Динамо. АУДИО онлайн трансляция 1-го матча квалификации Лиги чемпионов

UA-Футбол организует комментарий 1-го матча квалификации главного клубного европейского турнира между мальтийским клубом "Хамрун Спартанс" и киевским "Динамо".

Первый матч противостояния киевляне проведут на выезде в городе Та-Кали на стадионе "Centenary", который вмещает 3 000 зрителей и является домашним для молодежной сборной Мальты. Сможет ли "Динамо" закрыть все вопросы уже на этой неделе? Или же отложит их решение на вторую часть дуэли? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 22 июля – в 19:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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