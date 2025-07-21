Новак Джокович стал третьим игроком в истории, проведшим 900 недель в топ-10 рейтинга ATP

Сербский теннисист Новак Джокович начал свою юбилейную неделю в топ-10 мирового рейтинга



24-кратный чемпион турниров Grand Slam Новак Джокович начал 900-ю неделю в первой десятке рейтинга ATP. Это третий такой случай в истории мужского тура после Роджера Федерера (968 недель) и Рафаэля Надаля (912 недель).

Впервые Джокович вошел в топ-10 в 2007 году в возрасте 19 лет. Таким образом, эти 900 недель можно условно разделить на два «больших» периода: 555 недель подряд с марта 2007 по ноябрь 2017 и 345 недель подряд с июля 2018 и до сегодняшнего дня.

Между этими отрезками он выпал из топ-10 лишь на 36 недель из-за травмы локтя, которая заставила его пропустить вторую половину сезона-2017.

900 недель Новака Джоковича в топ-10:

• 428 недель на 1-й позиции;

• 171 неделя на 2-й;

• 157 недель на 3-й;

• 40 недель на 4-й;

• 29 недель на 5-й;

• 34 недели на 6-й (включая текущую);

• 32 недели на 7-й;

• 2 недели на 8-й;

• 0 недель на 9-й;

• 7 недель на 10-й;

Новак также остается абсолютным рекордсменом по количеству времени проведенного на первой строчке рейтинга в истории ATP и WTA – 428 недель. За свою карьеру Новак Джокович провел 92% времени входя в топ-5 лучших.

В этом сезоне Джокович уже достиг ряда юбилейных показателей – 100-й титул АТР (завоевал в Женеве), 100-я победа на Ролан Гаррос и 100-я на Уимблдоне.

Во второй половине сезона серб имеет минимум очков для защиты – всего 750. Это означает, что Новак практически не будет терять позиций в рейтинге, даже если покажет не лучшие результаты. Наоборот – у него есть возможность только улучшить свою позицию в рейтинге и даже обойти Надаля и Федерера по количеству недель в топ-10.

btu.org.ua