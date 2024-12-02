Рейтинг WTA. Костюк остается в топ-20, Калинина и Снигур улучшили свои позиции

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации



Первой ракеткой Украины остается Марта Костюк, которая на этой неделе остается 18-й ракеткой мира и начинает свою 29-ю неделю среди двадцати сильнейших теннисисток мира.

На второй позиции в национальном рейтинге находится Элина Свитолина, которая сохраняет за собой 23-ю строчку в мировом рейтинге.

Даяна Ястремская начинает эту неделю на 33-й позиции, Ангелина Калинина поднялась на 57-е место (+1), а Юлия Стародубцева замыкает первую сотню мирового рейтинга.

Немного улучшила свои позиции Дарья Снигур, которая в обновленном рейтинге поднялась на 139-е место (+5).

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, продолжая оставаться четвертой ракеткой мира.

Надежда Киченок сохранила за собой 40-е место, а Марта Костюк занимает 60-е место в парном рейтинге WTA.

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> РЕЙТИНГ WTA на 02 декабря 2024 года | одиночный разряд

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