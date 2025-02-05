Симона Халеп – о завершении карьеры: “Я не хочу плакать, я была первой ракеткой мира и выигрывала турниры Grand Slam. Жизнь продолжается”

Экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала решение объявить о завершении своей профессиональной карьеры



О своём решении завершить карьеру

“Я не знаю, с грустью или с радостью, я думаю, что оба чувства сейчас борются во мне, но я принимаю это решение со спокойной душой. Я всегда была реалистом по отношению к самой себе. Мое тело не выдержит столько, чтобы вернуться на тот уровень, на котором я была. Туда очень трудно добраться, и я знаю, как это сложно было бы сделать. Именно поэтому я хотела приехать в Клуж сегодня, чтобы сыграть и попрощаться на теннисном корте. Даже если моё выступление было не очень хорошим, я играла всем сердцем.

Кто знает, вернусь ли я снова, но пока что я играю здесь в последний раз. Я не хочу плакать. Я была первой ракеткой мира. Я выигрывала турниры Grand Slam. Жизнь продолжается. Есть жизнь после тенниса. Я буду продолжать играть. Но для того, чтобы быть конкурентоспособной, нужно гораздо больше, а сейчас это невозможно. Вы могли видеть это сегодня, я еле дышала на корте… Я хочу поблагодарить всех, я очень довольный человек с этой точки зрения. О том, чего я достигла в теннисе, я даже не мечтала, когда была ребенком.”

О чем больше всего жалеет

“Обидно ли мне из-за какого-то результата? В Кубке Федерации я сделала больше, чем могла. Но это моё самое большое разочарование [что не смогла выйти со сборной Румынии в финал]. Если вы посмотрите, я не играла с тех пор, потому что не смогла пережить боль полуфинала в 2019-м году [Румыния проиграла 2-3 Франции].

Возможно, у меня были не очень хорошие решения, возможно, я могла бы сделать некоторые вещи лучше, но обычно я не жалею об этом. Я считаю, что лучше что-то сделать, чем потом жалеть о том, что не сделала. Я думаю, что мне удалось то, что, возможно, никто в Румынии не представлял себе возможным. Так что я не жалею. Давайте смотреть вперед и радоваться, что в румынском спорте было нечто подобное. Я думаю, что это важно для всех детей, которые стремятся достичь успеха.”

О значении своих достижений на фоне допингового скандала

“Я чувствую, что мои достижения важнее, чем то, что происходило последние годы. Я чувствовала это и тогда, когда меня отстранили, потому что у меня была огромная и безусловная поддержка. Я постоянно повторяю это себе, но это действительно так. Я спокойна, я знаю, что не сделала ничего плохого по отношению к теннису. Я чиста, так что это никак не повлияло на меня психологически. Это просто оставило меня за пределами тура. Возможно, это было намеренно, возможно, так действует система. Но я здесь, я эмоционально здорова, и это самое главное.”

О людях, которым обязана больше всего

“Без сомнения, мои родители и брат поддерживали меня с первого момента всем, чем могли. Они никогда не ругали меня, никогда не были против меня. Они всегда поддерживали меня безоговорочно. Конечно, я благодарю всех людей, которые были частью моей карьеры. Каждый был важен. Я не буду называть имена, потому что их достаточно много. Но большое влияние оказал Даррен Кэхилл. Он заставил меня поверить, что я имею интеллектуальные и физические возможности выигрывать турниры Grand Slam.”

О любви болельщиков

“Честно говоря, я немного колебалась, но когда я увидела, что происходило на корте, я почувствовала всем сердцем, что должна принять это решение. Я буду скучать по этим моментам. Я буду скучать по тому, что не буду играть перед ними. Я хочу поблагодарить их за их безусловную поддержку на протяжении многих лет. В моей карьере было много всего. Но поддержка, которую я получала по всему миру, была особенной. Конечно, мои фаны помогали мне, когда мне было трудно доходить до предела и выигрывать трофеи. Надеюсь вскоре увидеть их снова, но уже в других условиях.”



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