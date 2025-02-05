Зимний новичок Марселя поделился своими эмоциями после перехода

Футболист будет играть за французский клуб на правах аренды
Фото – Олімпік Марсель – https://x.com/OM_Officiel
Зимний новичок "Марселя" Исмаэль Беннасер поделился своими эмоциями от перехода, назвав главный фактор, который повлиял на его выбор.
"Я хотел присоединиться к "Марселю". Я всегда был поклонником этой команды. Я ушел из "Милана" по собственному желанию, а не потому, что руководство клуба не хотело меня видеть в команде. Они наоборот хотели, чтобы я остался. Я хотел работать с Роберто Де Дзерби. Мне знакома его философия. Он всегда хочет, чтобы его команда владела мячом, он хочет побеждать в каждом матче".
Напомним, что Исмаэль Беннасер перешел в "Марсель" на правах аренды из "Милана" с опцией выкупа в конце сезона. Итальянский гранд может получить около 15-16 миллионов евро за своего игрока.