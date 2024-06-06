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Футбол

«Приятно слышать, что мое имя связывают с большими клубами». Лидер Ньюкасла прокомментировал свое будущее

Игрок высказал свое мнение

"Приятно слышать, что мое имя связывают с большими клубами". Лидер Ньюкасла прокомментировал свое будущее

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс прокомментировал свое будущее в клубе.

    "Моя судьба? У меня контракт с "сороками", и я очень счастлив. Я не уверен насчет последствий правил финансового фэйр-плей, но могу сказать, что я очень доволен.

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    Приятно слышать, что мое имя связывают с большими клубами; это означает, что я играю хорошо… Но я не волнуюсь — я счастлив в "Ньюкасле". Посмотрим, что будет в будущем".

    В услугах 26-летнего хавбека заинтересованы "Манчестер Сити" и "Арсенал". В контракте Бруно есть пункт об отступных — 100 миллионов фунтов стерлингов.

    www.ua-football.com

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