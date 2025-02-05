Александр УСИК: Они наживаются на боксерах. Мы хотим изменить это»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о главной задаче платформы Ready to fight, в которую он инвестирует собственные средства. Также боксер поделился мнением о коррупции в боксе:

– Поговорим подробнее о Ready to fight. Что должно быть на выходе этой спортивной платформы?

– Наша цель – изменить спорт к лучшему. Мы хотим искоренить коррупцию в боксе. Есть очень много некачественных менеджеров, которые наживаются на спортсменах, взимая нереальные проценты. Условно боксер зарабатывает 10 тысяч долларов, а ему дают всего три, или пять.

У спортсменов просто нет экспертизы и они не до конца понимают, сколько должны получать за свою работу, рекламные контракты и тому подобное. И мы хотим помочь им выбрать правильный путь.

Но это не главное. Запустили платежное решение на базе Mastercard, которое имеет около 50 тысяч активных пользователей. Также производим аналог «Дії» для спортсменов. Сейчас огромное количество операционных процессов в мире бокса осуществляется на бумаге. Мы хотим это оцифровать, – сказал Усик.

Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от…»

sport.ua