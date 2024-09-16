Джошуа оценил возможность проведения боев с Усиком и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) рассказал, готов ли он сразиться с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO) или Александром Усиком (22-0, 14 КО) после боя с Даниэлем Дубюа (21-2, 20 KO).

«Я готов драться с кем угодно. Это мой 13-й бой за титул чемпиона мира. Значит, кто бы ни был на этом уровне или кто бы ни пришел на этот уровень, мне придется с ним соревноваться. Мы все здесь для того, чтобы делать свою работу. Мы все здесь как воины, чтобы сражаться друг с другом», – сказал Джошуа.

Фьюри и Усик проведут реванш в декабре за титулы WBC, WBA и WBO. Бой Джошуа против Дюбуа за пояс IBF состоится 21 сентября.

Отметим, что Энтони дважды дрался с Усиком и дважды проиграл ему по очкам. С Фьюри он еще не боксировал.

Ранее Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри.

sport.ua