«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри рассказал, что кроме мегафайта с Александром Усиком хочет провести еще один большой бой. Тайсон жаждет выйти на поединок с Энтони Джошуа.

«Джошуа знает, что он получит этот бой. Даже если нам будет по 50 лет, он должен драться со мной. От этого никуда не убежать, он не может убежать от меня. Даже если нам будет по 50 лет, мы все равно соберем весь «Уэмбли», – сказал Тайсон.

Ранее известный промоутер Боб Арум дал оценку вероятности проведения поединка между Тайсоном Фьюри и бывшим объединенным чемпионом Энтони Джошуа.

sport.ua