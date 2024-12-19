«Шоколадный кролик». Лучшие моменты накануне боя Усик – Фьюри

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет бой в супертяжелом весе.
В ринге встретятся чемпион Александр Усик (22–0, 14 КО, Украина) и претендент Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО, Англия).
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Накануне боя боксеры приняли участие в шоу «Большое прибытие», провели открытую тренировку, общались с журналистами и болельщиками.
Когда украинского боксера спросили, что он хотел бы подарить своему сопернику, Усик рассмеялся и ответил – «Шоколадный кролик».
Смотрите видео самых лучших и ярких моментов в материале от Sport.ua
УСИК: Лучшие моменты перед боем Усик – Фьюри 2
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