«Шоколадный кролик». Лучшие моменты накануне боя Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет бой в супертяжелом весе.

В ринге встретятся чемпион Александр Усик (22–0, 14 КО, Украина) и претендент Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО, Англия).

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Накануне боя боксеры приняли участие в шоу «Большое прибытие», провели открытую тренировку, общались с журналистами и болельщиками.

Когда украинского боксера спросили, что он хотел бы подарить своему сопернику, Усик рассмеялся и ответил – «Шоколадный кролик».

Смотрите видео самых лучших и ярких моментов в материале от Sport.ua

УСИК: Лучшие моменты перед боем Усик – Фьюри 2

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