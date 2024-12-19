В Red Bull пока не определились с напарником Ферстаппена

В эфире Sky Sport News руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер говорил о том, кто мог бы заменить покинувшего команду Серхио Переса…

Кристиан Хорнер: «Карлос Сайнс – хороший вариант, но мы отказались от него, когда в июне решили продлить контракт с Пересом.

Карлос – отличный гонщик, в этом году мы ещё раз в этом убедились, но нужно учитывать множество факторов. Когда летом мы продлили контракт с Пересом, он был вторым в чемпионате пилотов и финишировал на подиуме в четырех из пяти первых гонок.

По сути, сейчас мы выбираем между Юки Цунодой и Лиамом Лоусоном. У каждого свои сильные стороны. Недавно мы провели с Юки тесты шин в Абу-Даби, чтобы дать ему шанс поработать с инженерной командой. Лиам в этом году тоже работал на тестах и отлично выступил в шести или семи гонках, в которых участвовал. Вся информация у нас есть, мы анализируем, общаемся с инженерами, и в ближайшие дни примем решение».

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