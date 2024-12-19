ATP распределила $1,3 миллиона в первый год работы программы Baseline: поддержка игроков и увеличение доходов

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила, что в 2024 году в рамках программы Baseline было распределено 1,3 миллиона долларов США между 26 игроками.



Эта инициатива, запущенная на трехлетний пробный период, впервые в истории тенниса гарантирует минимальный доход для игроков, входящих в топ-250 мирового рейтинга.

Программа Baseline реализуется по трем направлениям: гарантированный минимальный доход, защита доходов и инвестиции в новичков.

Гарантированный минимальный доход:

Baseline ввела минимальные уровни доходов для игроков, входящих в топ-250 одиночного разряда. Это стало своего рода финансовой «страховочной сеткой», независимой от результатов на корте. В 2024 году 17 игроков получили выплаты по этой системе, когда их призовые оказались ниже установленных порогов.

В 2025 году ATP повысит минимальные пороги дохода:

для игроков, занимающих места с 101 по 175, сумма вырастет с $150,000 до $200,000;

для игроков с 176 по 250 – с $75,000 до $100,000.

Для топ-100 минимальный доход останется на уровне $300,000.

Таким образом, все игроки топ-250, завершившие 2024 год, заработают в 2025 году минимум $100,000, при условии участия минимум в 15 турнирах.

Защита доходов:

Эта часть программы поддержала трех игроков, столкнувшихся с травмами, помогая им восстановиться и вернуться на Тур.

Инвестиции в новичков:

Семь игроков, впервые вошедших в топ-125, получили финансовую помощь для развития карьеры и выхода на новый уровень.

Глава АТР Андреа Гауденци прокомментрировал итоги первого года программы: “Baseline меняет правила игры в экономике тенниса. Мы предоставляем игрокам финансовую поддержку, которая помогает им преодолевать трудности и строить устойчивую карьеру – будь то травмы, спад в результатах или дебют на Туре. Первый год работы программы, с распределением $1,3 миллиона, уже показал значительное влияние. А с повышением порогов в 2025 году это только начало”.



btu.org.ua