Бой Усик – Перейра может не состояться. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион UFC Алекс Перейра дал согласие на проведения поединка с обладателем титулов WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александром Усиком. Украинский боксер подтвердил, что не против выйти в ринг против представителя смешанных единоборств.

Однако, этот бой может никогда не состояться из-за контракта бразильского бойца с организацией смешанных единоборств. Сообщается, что руководство UFC не одобряет участие собственных спортсменов в лигах конкурентов или других видах спорта.

Сообщается, что нынешний чемпион Джон Джонс и бывший обладатель титула Франсис Нганну планировали провести бой за пределами UFC, однако получили отказ. По этой причине камерунец решил уйти из организации сначала в бокс, а позже перебрался в PFL.

Вероятно, противостояние Усика и Перейры может стать реальностью только, если бразильский чемпион уйдет из UFC, а учитывая его действующий контракт сделать это проблематично.

sport.ua