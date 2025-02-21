Чтобы начать сверкать, надо уйти из Манчестер Юнайтед. Антони — не единственный счастливчик

"Манчестер Юнайтед" – один из клубов, который обычно не жалеет денег на трансферы. От большинства приобретений "красных дьяволов" ожидают гипер результат. И надежды должны оправдываться не только из-за непомерных финансовых вложений, а потому, что практически каждый новый футболист на "Олд Траффорд" – это мега талант. Но иногда на практике получается совершенно противоположный итог – провал и прощание с "красными дьяволами". Правда, закрывая главу на "Олд Траффорд", многие игроки находили себя в других клубах и доказывали, что они все-таки если не мега таланты, то дарования точно. Кто же из "неудачника" в составе "дьяволов" преобразился в других клубах?

Анхель Ди Мария

Свой футбольный путь по Европе Ди Мария начал в португальской "Бенфике", откуда переехал в мадридский "Реал". После четырех счастливых лет на "Сантьяго Бернабеу" Ди Мария отправился покорять АПЛ. Нельзя сказать, что аргентинец с радостью бросился в объятия "Олд Траффорд". Скорее, футболиста вынудили обстоятельства – Перес мечтал купить одного из главных героев ЧМ-2014, колумбийского нападающего Хамеса. Сделка состоялась. Аргентинец прибыл на "Олд Траффорд", а колумбиец – на "Сантьяго Бернабеу".

"Манчестер Юнайтед" настолько верил в Ди Марию, что отдал игроку седьмой номер. Но раскрыться аргентинцу на "Олд Траффорд" не помогли ни магия седьмого номера, ни вера в него болельщиков. Уже через несколько месяцев Ди Мария понял, что совершил ошибку. Он не мог найти общий язык с одноклубниками и главным тренером ( Ван Гал на тот момент). Футболист пребывал постоянно в мрачном настроении, ни с кем не общался. Жена невзлюбила дождливый Манчестер. А после ограбления их дома единственное о чем мечтала – быстро уехать в любую другую страну. Так и не став звездой "Манчестер Юнайтед", Ди Мария через год уехал в ПСЖ, где стал одним из ключевых игроков и пять раз поднимал кубок чемпиона Франции. А в в 2022 году вместе с Месси завоевал золото чемпионата мира.

Радамель Фалькао

Колумбийский футболист сверкал в "Порту", мадридском "Атлетико" и французском "Монако". В каждом из клубов Радамель был одним из лучших и забивал голы. В 2014 году "красные дьяволы" взяли колумбийца в аренду на один сезон с возможностью выкупить игрока летом 2015 года. Однако, Фалькао не прижился на "Олд Траффорд". Во-первых, футболист постоянно находился в процессе восстановления после незначительных травм. Во-вторых, Фалькао никак не мог найти себя на поле в составе "дьяволов".

В 26-ти матчах Радамель забил четыре гола! И это после того, как в сезоне 2012/2013 за "Атлетико" на счету колумбийца было 28 голов в 34-х матчах (Ла Лига). Конечно, перед окончанием сезона (2014/2015) манкунианцы не видели причин подписывать контракт с колумбийским футболистом. Следующий сезон нападающий провел в "Челси" (тоже аренда), где окончательно затерялся на скамейке запасных. На этом опыт выступлений в АПЛ Фалькао прервал и отправился с легким сердцем в "Галатасарай", где наконец-то почувствовал радость от футбола и забитых голов.

Жерар Пике

В 2004 году "красные дьяволы" купили у "Барселоны 2" 17-летнего футболиста Жерара Пике. Алекс Фергюсон был уверен, что молодой талантливый игрок сможет засиять на "Олд Траффорд". Первое время Жерар выходил на поле в кубковых матчах. И только через два года Жерар получил шанс показать, на что способен на взрослом уровне. Испанец сыграл в матче АПЛ против "Астон Виллы". Несмотря на то, что Жерар прогрессировал и готов был играть как центральным защитником, так и фланговым, место в основе игрок так и не получил. Ко всем футбольным неприятностям прибавились трудности жизни в Англии. "Для меня жизнь в Англии оказалась невероятно сложной. Я так и не привык к английской диете, погоде и языку. Несмотря на то, что у меня было много друзей, я с большим удовольствием возвращался в Испанию", – рассказывал Жерар Пике в 2019 году, когда приехал с "Барселоной" в Англию на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Через четыре года Жерар Пике покинул "Олд Траффорд" и вернулся в "Барселону" для того, чтобы стать сердцем каталонского клуба на долгие годы.

Диего Форлан

В 2002 году "Манчестер Юнайтед" купил у аргентинского "Индепендьенте" 23-летнего нападающего Диего Форлана, который забивал практически в каждом матче. Алекс Фергюсон надеялся, что уругвайский футболист будет творить голевые чудеса. Приехав в Манчестер, Диего начал тренироваться с удвоенным рвением и постигать азы английского футбола. Его работоспособностью восхищался весь тренерский штаб, все футболисты и … ожидали голов. Однако предчувствие Фергюсона в этот раз подвело. Форлан так и не стал голевой машиной "Манчестер Юнайтед". Тем не менее, болельщики полюбили добродушного Форлана и помнят до сих пор его два гола в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде".

Через два года "Манчестер Юнайтед" продал Форлана в "Вильярреал", где уругваец продолжил много забивать, как это делал до "Манчестер Юнайтед". А в 2010 году Форлан стал еще и одним из лучших бомбардиров чемпионата мира, который проходил в ЮАР.

Тим Ховард

В 2003 году "Манчестер Юнайтед" приобрел американского голкипера у клуба из МЛС. 24-летний Ховард должен был заменить Фабьена Бартеза, который страдал от травм. Болельщики восприняли такую новость негативно. В те времена считалось, что американцы не могут хорошо играть в европейских чемпионатах. Первых два сезона Ховард провел практически идеально. Но впоследствии начал терять позиции и превратился в резервного голкипера. Не соглашаясь с такой печальной реальностью, Тим решил уйти от "красных дьяволов" в "Эвертон". На протяжении девяти лет Ховард был практически бессменным первым номером "ирисок", став легендой не только "Эвертона", а и всей АПЛ.

Антони

В 2022 году Эрик Тен Хаг, возглавив "Манчестер Юнайтед", попросил у руководства трансфер бразильского крайнего нападающего из "Аякса" – Антони. Клуб не отказал новому тренеру. Антони присоединился к "красным дьяволам". За два года что только не писали о бразильском футболисте. Финтит на по делу, не играет, ведет себя вызывающе, возит за собой личного фотографа на выездные матчи, а главное, не забивает. Уже через год терпеливый и надеющийся на позитив Эрик тен Хаг сдался и начал оставлять Антони на скамейке запасных.

Приход нового тренера в "Манчестер Юнайтед" мог многое изменить для Антони. Рубен Аморим выпускал на поле всех имеющихся в его распоряжении футболистов. Каждый имел возможность доказать, что он готов и может принести пользу команде. Антони не попал в список исключений. Однако шансом не воспользовался. "Манчестер Юнайтед", облегченно вздохнув, отдал бразильца в аренду в испанский "Бетис" на полгода.

И, о чудо! Бразилец не только получил игровое время, а и смог забить за свой новый клуб три гола в четырех матчах и еще ассист оформить. Антони очень быстро адаптировался к испанскому футболу, новой команде и нашел общий язык с Мануэлем Пеллегрини (главный тренер "Бетиса"). Услышав об успехах Антони, Рубен Аморим сдержанно ответил: "Так бывает иногда". Летом 2025 года Антони вынужден будет вернуться в Манчестер, так как его аренда без права выкупа. Возможно, следующий сезон Антони тоже проведет в аренде. Не исключено, что в "Бетисе".

Маркус Рашфорд

Воспитанник "Манчестер Юнайтед" провалил не один сезон. И это при том, что когда-то Маркуса считали одним из самых талантливых игроков манкунианцев. Сегодня болельщики называют Рашфорда наследником Неймара. И это неудивительно. Иногда кажется, что любовь к ночным клубам и вечеринкам гораздо более сильная у игрока, чем преданность футболу. Каждый главный тренер манкунианцев постоянно искал подход к футболисту, пытаясь вернуть его на путь истинный. Только Рубен Аморим пришел и отрезал: "Рашфорда на поле я не выпущу". Поэтому, когда Рашфорд отправился в аренду в "Астон Виллу", никто не удивился. Предполагалось, что и в "Астон Вилле" нападающий не скоро возьмется за ум. Однако уже после двух выходов на поле напрашивается совершенно другой вывод. Маркус Рашфорд в прекрасной игровой форме. Готов бежать, отбирать мяч у соперника, приносить пользу команде (чего в последние годы не наблюдалось).

19 февраля "Астон Вилла" проводила матч с "Ливерпулем". Игра завершилась со счетом 2:2, что в принципе, уже стало неожиданностью. Огненный матч раскрыл проблемы сегодняшнего "Ливерпуля", который так и не вырвал победу у команды, которая идет на девятом месте в АПЛ. Но не только обзор матча интересен. Впечатляет, что сказал Арне Слот после игры о Маркусе Рашфорде: "Я очень удивлен игрой Рашфорда. Он быстрый техничный футболист. Думаю, в следующие несколько месяцев мы увидим, как Маркус прогрессирует".

Может быть Джейдон Санчо был прав, когда под постом Рашфорда о переходе в "Астон Виллу" оставил одно слово: "Свобода".

Джейдон Санчо – еще один футболист, который не нашел себя в "Манчестер Юнайтед". Нельзя сказать, что Санчо сверкал в дортмундской "Боруссии" (аренда), а сегодня стал незаменимым игроком "Челси" (аренда). Но точно можно сказать – футболист выглядит счастливым.

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