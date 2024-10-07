Фабиан Хюрцелер: Это нелегко, когда вы проигрываете 2:0, но было важно оставаться позитивным и я очень рад за игроков

Чайки за двадцать минут перевернули игру в свою пользу

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Вчера "Брайтон" совершил настоящий камбэк в поединке с "Тоттенхэмом". Уступая со счетом 0:2, игроки "чаек" с 48-й по 66-ю минуту отличились трижды и принесли своей команде победу. После поединка главный тренер "Брайтона" отметил, что его подопечные сосредоточились на положительных элементах игры, которые позволили им набрать необходимые три очка.

"Моя команда заслужила победу. Они упорно работали и сосредоточились на том, что могли контролировать. "Тоттенхэм" всегда великолепно начинает. Они играют интенсивно, а мы не были к этому готовы. Мы также создавали моменты, но в защите нам нужно совершенствоваться. Мы сосредоточились на положительных моментах – второй важной вещью было выиграть поединки, чтобы обрести уверенность в себе. Игроки много работали над тем, чтобы набрать ход, и они им воспользовались. В целом я не узнал ничего нового – это всегда возможно в футболе. Это нелегко, когда вы проигрываете 2:0, но было важно оставаться позитивным и я очень рад за игроков", – цитирует Фабиана Хюрцелера BBC.

Добавим, что после семи туров АПЛ "Брайтон" занимает шестое место, имея в своем активе 12 очков. Следующий свой матч "чайки" проведут 19 октября на выезде против "Ньюкасла".

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