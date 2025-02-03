Основной центрбек Манчестер Юнайтед пропустит остаток сезона из-за травмы

Плохие новости для команды
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Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес получил серьезную травму колена в матче Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".
На 82-й минуте матча после столкновения с игроком "Пэлас" Исмаилом Сарром, Мартинес покинул поле на носилках.
Медицинское обследование подтвердило худшие опасения: у футболиста разрыв крестообразной связки колена.
Эта травма требует длительной реабилитации, поэтому текущий сезон для Лисандро завершен.
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