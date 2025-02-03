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Футбол

Основной центрбек Манчестер Юнайтед пропустит остаток сезона из-за травмы

Плохие новости для команды

Основной центрбек Манчестер Юнайтед пропустит остаток сезона из-за травмы

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес получил серьезную травму колена в матче Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".

    На 82-й минуте матча после столкновения с игроком "Пэлас" Исмаилом Сарром, Мартинес покинул поле на носилках.

    Медицинское обследование подтвердило худшие опасения: у футболиста разрыв крестообразной связки колена.

    Эта травма требует длительной реабилитации, поэтому текущий сезон для Лисандро завершен.

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