На последних этапах отставание Mercedes от Макса Ферстаппена в квалификации стабилизировалось в районе пяти десятых. Гонщиков Mercedes спросили, сможет ли команда отыграть этот интервал к началу следующего сезона…

Льюис Хэмилтон: «Я на 100% верю в наших парней, работа на базе идёт непрерывно, и кто знает, что нам принесёт будущее. Мы не представляем, в каком направлении работают соперники и какого прогресса они добьются. Нам нужно думать не о них и не о размере отставания, а сосредоточиться на своей работе. Что будет, то будет».

Джордж Расселл: «Мы знаем недостатки нашей машины. Есть множество мест, в которых необходимо прибавить.

Недавно мы сделали важные выводы относительно аэродинамики и некоторых узлов, что настраивает на оптимизм. Но мы не можем сказать, как зимой изменится расстановка сил, поскольку это относительное понятие. Мы можем сосредоточиться только на себе, но я уверен в нашей команде, в наших технических специалистах, в тех, кто принимает решения, в том направлении, в котором сейчас идёт работа. Уверен, на этот раз мы не допустим ошибку, как было в прошлые годы».

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